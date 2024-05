Lenine, Maria Rita, Manu Bahtidão e mais atrações pertinho de Taboão: Virada Cultural de São Paulo acontece neste final de semana

Por GJ, direto da Redação A Prefeitura de São Paulo anunciou a programação para a Virada Cultural deste ano, que vai acontecer nos dias 18 e 19 de maio (sábado e domingo) em toda a capital paulista. Para quem mora em Taboão da Serra e região, os bairros vizinhos Campo Limpo e Butantã receberão artistas renomados como Lenine, Maria Rita, Elba Ramalho entre outros.

Neste ano, a Virada Cultural adotará o nome de Virada da Solidariedade em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Durante o evento, que acontece nos dias 18 e 19 de maio, tendas de coleta serão instaladas em todas as 12 arenas de shows, nos acessos de entrada. A doação de alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene e limpeza é voluntária, mas a organização convida a população a contribuir com o que puder.

Butantã Avenida Eliseu de Almeida – próximo ao Metrô Vila Sônia

O Palco Butantã (da Virada da Solidariedade promete uma noite eclética e contagiante. No sábado (18), a partir das 18h, Lenine é quem será a grande atração. Na sequência, às 20h, o Baile do Simonal promete levar o público de volta aos anos 60 com muito samba e alegria. Para encerrar o dia, às 22h, Léo Maia sobe ao palco com sua mistura única de MPB e pop. Já No domingo (19), a partir das 18h, Vanessa da Mata abre a noite de shows. Às 20h, tem Eli Soares e às 22h, a cantora Maria Rita faz uma apresentação especial, encerrando a programação do Butantã.

Para quem procura uma programação para curtir com as crianças, não deixe de conferir a Viradinha com Queen Live Kids, no dia 18 de maio, às 16h. O Território do Brincar também garante a diversão da criançada, com brincadeiras e atividades para todas as idades, no dia 19 de maio, a partir das 14h.

Campo Limpo (Praça do Campo Limpo – Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30)

No bairro da zona sul paulista, limítrofe com Taboão da Serra, no sábado (18), a partir das 18h, o sertanejo romântico de Leonardo toma conta do Palco Campo Limpo. Às 20h, a vez vai ser do funk de MC Lipi. Para fechar a noite, às 22h, Elba Ramalho se apresenta.

No domingo (19), a partir das 18h, o Palco Campo Limpo recebe Marcelo Falcão. Às 20h, Manu Bahtidão e, às 22h, Arlindinho promete fazer a galera sambar.

No Palco Rio Diniz, a programação há também uma programação especial. No dia 18 (sábado), a partir das 18h, a música gospel da Catedral toma conta do palco. Às 20h, o pagode romântico de Reinaldinho e Ily embala o público e, às 22h, a dupla Marcelo & Rayane, do sertanejo universitário, encerra à noite. No dia 19 (domingo), a partir das 18h, o Palco Rio Diniz recebe Trupe Trupé com um espetáculo focado na família. Para encerrar a noite às 20h, o Território do Brincar foca na diversão da criançada com brincadeiras e atividades para todas as idades.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝒔𝒖𝒃𝒑𝒓𝒆𝒇𝒆𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒂𝒎𝒑𝒐 𝒍𝒊𝒎𝒑𝒐 📣 (@sub.campolimpo)

Shows e atrações para todos os gostos

Apesar do novo nome, a Virada da Solidariedade não deixa de lado a sua programação cultural vibrante. Ao todo, serão 22 palcos espalhados pelas 12 arenas da cidade, com shows de grandes nomes da música brasileira, como:

Claudia Leitte

Pabllo Vittar

Gloria Groove

Léo Santana

DENNIS

Kevin O Chris

Vanessa da Mata

Joelma

Maria Rita

É O Tchan

BK’

Matuê

Leonardo

Elba Ramalho

Michel Teló

Raça Negra

Fundo de Quintal

MC Hariel

Lenine

Xamã

Geraldo Azevedo

Latino

Queen Live Kids

Julian Marley

Programação completa por região:

Para saber quais artistas se apresentarão em cada arena e o horário dos shows, acesse o site oficial da Virada da Solidariedade: viradacultural.prefeitura.sp. gov.br

Transporte e acessibilidade:

Para facilitar o acesso ao evento, a Prefeitura de São Paulo oferece diversas opções de transporte gratuito. No domingo, dia 19, a partir da meia-noite, os ônibus municipais operam com tarifa zero. As estações Anhangabaú (Linha Vermelha) e São Bento (Linha Azul) do Metrô funcionarão 24 horas para embarque e desembarque.