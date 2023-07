Linha 4-Amarela do Metrô de SP entra na “onda rosa” da Barbie e ganha vagão temático nesta semana

A “onda rosa” que vem tomando conta das redes sociais e de diversos pontos pelo mundo, por conta da estreia do filme “Barbie”, também chegou no metrô de São Paulo. Um vagão de uma das Composições que atendem as estações da linha quatro foi decorada de rosa, em promoção ao filme da boneca. Segundo publicação da ViaQuatro nas redes sociais, a linha 4-Amarela “entrou na moda do Barbie Core”.

Barbie nem estreou e já está rompendo barreiras no Brasil. O filme bateu o recorde de maior pré-venda de ingressos para a estreia no Brasil e ultrapassou títulos como Batman e Animais Fantásticos. Essa é a maior pré-venda da Warner Bros de todos os tempos em solo brasileiro.