Linha (490) entre Osasco e Taboão da Serra recebe mais 28 viagens a partir desta quinta (12), diz EMTU

A linha 490, operada pelo Consórcio Intervias, que liga Taboão da Serra (Jardim Monte Alegre) a Osasco (Centro), passou a contar com mais 28 viagens a partir desta quinta-feira, 12 de maio de 2022, de acordo com a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), gerenciadora estadual.

Com isso, a linha circulará com 90 viagens durante a semana, entre ida e volta, atendendo com o acréscimo, 1,4 mil passageiros.

A tabela horária passa a ser a seguinte: