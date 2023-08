Linhas da EMTU de Embu das Artes e Itapecerica da Serra recebem mais ônibus zero km

Direto da redação

A Grande São Paulo recebe entre o fim de agosto e início de setembro de 2023, mais 68 ônibus zero km comprados pelas empresas que operam o sistema de linhas metropolitanas EMTU.

Entre as regiões, contempladas estão Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e Guarulhos. Todos os ônibus são careceria Caio Apache Vip e chassis/motores da Mercedes-Benz.

Os novos ônibus atendem a 13 linhas que transportam em torno de 112 mil pessoas por dia.

As compras foram feitas pela Viação Miracatiba (40 unidades Euro 6); Raposo Tavares (20 ônibus Euro 5) e Tipbus (8 veículos Euro 5).

No ano, já foram comprados 239 ônibus novos, contanto com 30 articulados para o Corredor ABD, operado pela NEXT Mobilidade.

Veja as linhas com estes 68 ônibus novos

032 – Itapecerica da Serra (Parque Paraíso)/ São Paulo (Metrô Vila Sônia)

033 – Embu das Artes (Engenho Velho)/ São Paulo (Metrô Vila Sônia)

193 – Embu das Artes (Jardim Santa Tereza)/ São Paulo (Metrô Capão Redondo)

239 – Itapecerica da Serra (Jardim São Marcos)/ Cotia (Terminal Metropolitano Cotia)

451 – Itapecerica da Serra (Jardim Branca Flor)/ São Paulo (Metrô Capão Redondo)

484 – Embu das Artes (Jardim Batista)/ São Paulo (Metrô Capão Redondo)

551 – Embu das Artes (Jardim Mimas)/ São Paulo (Metrô Capão Redondo)

396 – Cotia (Terminal Metropolitano Cotia) / São Paulo (Metrô Butantã)

256 – Cotia (Caucaia do Alto) / Cotia (Portão) – via Vargem Grande Paulista

297 – Cotia (Caucaia do Alto)/ São Paulo (Metrô Morumbi)

073 – Guarulhos (Nova Bonsucesso)/ São Paulo (São Miguel Paulista)

252 – Guarulhos (Jardim Cumbica)/ São Paulo (Metrô Carrão)

596 – Guarulhos (Vila Any)/ São Paulo (Estação CPTM São Miguel Paulista)