Linhas de Taboão e Embu das Artes mudam para o terminal Vila Sônia do Metrô a partir deste sábado (14)

Por Samara Matos, na redação

A partir do próximo sábado, 14 de maio, 24 linhas gerenciadas pela EMTU-Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP) passarão a ter ponto final no Terminal Vila Sônia, com o início do funcionamento em horário integral da nova estação do metrô da Linha 4-Amarela, operada pela concessionária ViaQuatro.

A mudança acontecerá em três etapas ao longo deste mês: serão alteradas, inicialmente, nove linhas com menor demanda de passageiros no dia 14/05, cinco linhas no dia 21/05 e 10 linhas com maior fluxo de usuário no dia 28/05.

A medida tem a finalidade de melhorar as condições de trânsito e a fluidez do transporte, seguindo a reorganização do sistema metropolitano e possibilitando aos passageiros o acesso mais rápido à rede metroferroviária a partir da recém-inaugurada estação, que vinha funcionando em operação assistida, das 10h às 13h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Onze dessas linhas terão redução no valor da tarifa, que variam de R$ 0,15 a R$ 0,65, beneficiando aproximadamente 53% do total de 65 mil passageiros que fazem diariamente esses itinerários. Os usuários continuam contando com desconto de R$ 1,50 na tarifa dos ônibus intermunicipais à nova estação da Linha 4 – Amarela com o cartão TOP. Os passageiros que ainda não possuem o cartão de transporte, devem acessar o site www.boradetop.com.br para solicitá-lo.

Estão contempladas na alteração do ponto final, linhas que atendem Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Taboão da Serra, Osasco, Carapicuíba e Barueri, e que tinham como destino os terminais São Paulo-Morumbi, Butantã e Largo da Batata, em Pinheiros. Os usuários que se deslocavam de ônibus até a região de Pinheiros, chegarão 20 minutos mais rápido ao destino final utilizando o metrô.

Outras quatro linhas de Itapevi, Carapicuíba e Cotia terão alteração de destino final para os terminais Morumbi ou Butantã. As alterações estão sendo comunicadas adiantadamente aos usuários por meio do site e redes sociais da EMTU, de cartazes afixados nos ônibus e nos terminais, além de avisos sonoros nas estações.

Os serviços com alteração de ponto final são os relacionados a seguir, com as respectivas tarifas:

Linhas que terão ponto final no Terminal Vila Sônia:

ETAPA 1 – Linhas alteradas para Vila Sônia em 14/05 (sábado)

033 – Embu das Artes (Engenho Velho)/ São Paulo (Metrô Morumbi): redução de tarifa de R$ 5,80 para R$ 5,65

124 – Embu das Artes (Jardim Santo Eduardo)/ São Paulo (Metrô Morumbi): tarifa de R$ 5,15 será mantida

128 – Embu das Artes (Jardim do Colégio)/ São Paulo (Metrô Morumbi): redução de tarifa de R$ 5,65 para R$ 5,15

241 – Taboão da Serra (Parque Jacaranda)/ São Paulo (Metrô Morumbi): tarifa de R$ 5,15 será mantida

356 – Taboão da Serra (C.S.U.)/ São Paulo (Metrô Morumbi): tarifa de R$ 5,15 será mantida

511 – Embu das Artes (Jardim Santo Antônio)/ São Paulo (Metro Morumbi): tarifa de R$ 5,80 será mantida

823 – Osasco (Recanto Das Rosas)/ São Paulo (Metrô Morumbi): tarifa de R$ 5,20 será mantida

835 – São Paulo (Metrô Morumbi)/ Barueri (Alphaville/Green Valley): tarifa de R$ 6,20 será mantida

841 – Embu das Artes (Jardim Valo Verde)/ São Paulo (Metrô Morumbi): redução de tarifa de R$ 5,65 para R$ 5,15

ETAPA 2 – Linhas alteradas para Vila Sônia em 21/05 (sábado)

089 – Taboão da Serra (Jardim São Judas Tadeu)/ São Paulo (Metrô Butantã): redução de tarifa de R$ 5,65 para R$ 5,15

191 – Taboão da Serra (Parque Pinheiros)/ São Paulo (Metrô Butantã): tarifa de R$ 5,15 será mantida

272 – Embu das Artes (Terminal Casa Branca)/ São Paulo (Metrô Butantã): redução de tarifa de R$ 5,65 para R$ 5,15

404 – Osasco (Novo Osasco)/ São Paulo (Metrô Butantã): tarifa de R$ 5,20 será mantida

492 – Carapicuíba (Parque Jandaia)/ São Paulo (Metro Butantã): tarifa de R$ 5,45 será mantida

ETAPA 3 – Linhas alteradas para Vila Sônia em 28/05 (sábado)

032 – Itapecerica da Serra (Parque Paraíso)/ São Paulo (Pinheiros): tarifa de R$ 5,80 será mantida

032DV1 – Itapecerica da Serra (Parque Paraíso)/ São Paulo (Pinheiros) via Embu das Artes (Centro) – Noturno: tarifa de R$ 5,80 será mantida

068 – Taboão da Serra (Parque Laguna)/ São Paulo (Pinheiros): tarifa de R$ 5,15 será mantida

078 – Embu das Artes (Parque Pirajussara)/ São Paulo (Pinheiros): redução de tarifa de R$ 5,80 para R$ 5,15

079 – Taboão da Serra (Jardim São Judas Tadeu)/ São Paulo (Pinheiros): redução de tarifa de R$ 5,65 para R$ 5,15

090 – Embu das Artes (Terminal Casa Branca)/ São Paulo (Pinheiros): redução de tarifa de R$ 5,65 para R$ 5,15

125 – Embu das Artes (Jardim São Marcos)/ São Paulo (Pinheiros): redução de tarifa de R$ 5,70 para R$ 5,15

125BI1 – Embu das Artes (Jardim Nossa Senhora de Fátima)/ São Paulo (Pinheiros): redução de tarifa de R$ 5,55 para R$ 5,15

300 – Taboão da Serra (Jardim São Judas Tadeu)/ São Paulo (Pinheiros): redução de tarifa de R$ 5,65 para R$ 5,15

510 – Embu das Artes (Jardim Vazame)/ São Paulo (Pinheiros): tarifa de R$ 5,15 será mantida

Linha que terá ponto final alterado para o Terminal Morumbi:

A partir de 21/05 (sábado):

422 – Itapevi (Vila Nova Esperança)/ São Paulo (Metrô Butantã): tarifa de R$ 7,15 será mantida

Linhas que terão ponto final alterado para o Terminal Butantã:

A partir de 28/05 (sábado):

329 – Carapicuíba (Vila Menck)/ São Paulo (Pinheiros): tarifa de R$ 6,55 será mantida

396 – Cotia (Terminal Metropolitano Cotia)/ São Paulo (Pinheiros): tarifa de R$ 6,70 será mantida

488 – Carapicuíba (Vila Menck)/ São Paulo (Pinheiros): tarifa de R$ 6,55 será mantida

Informações adicionais sobre os novos itinerários das linhas podem ser obtidas no site www.emtu.sp.gov.br ou no aplicativo EMTU Oficial, disponível para iOS e Android.