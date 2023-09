Livro escrito por alunos de Embu das Artes é lançado na Bienal do Livro do RJ

Alunos da Escola Estadual João Luiz de Oliveira, de Embu das Artes, lançaram, na sexta-feira (8), o livro “Chover Poesias” no pavilhão verde da Bienal do Livro do Rio. A obra foi escrita por 70 estudantes da unidade de ensino.

Tudo começou com o incentivo à leitura promovido pelo professor Alexandre Rodrigues da Silva com alunos de anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

“Os alunos foram provocados a pesquisar diferentes autores, sejam eles poetas ou não, que tenham se destacado por escrever sobre suas raízes e origens. A ideia era promover um debate sobre as questões socioculturais do Brasil, mas também da nossa localidade. Fomos além e agora os alunos lançam seu primeiro livro, e em uma bienal”, comemora o professor.

Estudantes envolvidos na produção do livro contam como foram transformados depois das aulas. “O projeto ‘Choveu Poesias’ mudou minha vida e minha forma de ver o mundo, porque eu entendi que posso me expressar por meio dos poemas e da escrita, impactar pessoas com o que estou escrevendo, e também me apaixonei pela leitura de uma forma quase inexplicável. Até a minha relação com a escola mudou”, conta a aluna Ruth Oliveira da Silva, de 16 anos de idade, matriculada na 1ª série A.

Na Bienal do Livro, 21 estudantes da unidade de ensino representam todos os 70 colegas na sessão de autógrafos, entre às 13h e 15h do dia 8. Eles partiram da Escola Estadual Professor João Luiz de Oliveira, em Embu das Artes, com destino ao Rio de Janeiro, às 23h30 da quinta-feira (7).

“Esse lançamento é resultado de um projeto que busca o desenvolvimento do hábito de leitura, escrita e construção da autonomia dos estudantes. Isso é reflexo de uma série de atividades planejadas e articuladas com o currículo, envolvendo alunos, professores e pais que participam ativamente do cotidiano escolar”, considera a diretora da escola, professora Valquíria Vieira de Souza e Silva.