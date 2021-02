Lotérica Vida Nova muda de endereço e passa atender no Parque Marabá em Taboão

Por Samara Matos, na redação

A lotérica Vida Nova, localizada no Shopping Taboão Plaza Outlet está em novo endereço desde o dia 25 de janeiro. O Parque Marabá ganhou uma casa lotérica, a unidade foi transferida para a Rua Doutor Carlos Siqueira Neto, nº120 e vai atender moradores e comerciantes dos bairros da proximidade. Recém inaugurada, a Loteria se instalou com o objetivo de ampliar a oferta do serviço. As instalações modernas garantem conforto e segurança aos clientes.

Nas redes sociais a Lotérica comunica aos clientes “Agradecemos a todos nossos queridos clientes que nos acompanharam nesta jornada. Estamos Funcionando. O endereço pode ser novo, mas os nossos serviços continuam os mesmos. Agilidade e bom atendimento é aqui”. escreve nas redes sociais.

A lotérica Vida Nova presta serviço de envio de malote para empresas, dentro do limite que as lotéricas podem receber, sem custo nenhum para os empresários. Além dos tradicionais jogos da Caixa, como Mega-Senna, Quina, Loto Fácil, etc, a lotérica também recebe boletos, realiza saques e depósitos (clientes da Caixa), faz o pagamento dos benefícios sociais (aposentadoria, Bolsa Família, PIS/PASEP, seguro desemprego), oferece recarga de celulares, seguro amparo, além de licenciamento de veículos e IPVA. Clientes do Banco do Brasil também poderão fazer saques nessa unidade.

A lotérica Vida Nova oferece ainda serviços diferenciados como financiamento imobiliário, empréstimos consignados para funcionários públicos e aposentados, abertura de contas, além de oferecer cartão de crédito da Caixa, seguro de vida e consórcio auto / imobiliário.

Serviço

Lotérica Vida Nova

Parque Marabá

Rua Doutor Carlos Siqueira Neto, nº 120

WhatsApp: (11) 93366-8546