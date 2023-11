Luana Andrade, ex-Power Couple e assistente de palco do SBT será enterrada nesta quarta em Taboão 

Direto da redação

A triste notícia abalou o mundo da televisão: Luana Andrade, a querida assistente de palco do programa “Passa ou Repassa” e participante da sexta edição do reality “Power Couple” em 2022, faleceu aos 29 anos. A informação foi confirmada pela assessoria do SBT.

O velório de Luana Andrade está marcado para quarta-feira, 8 de março, das 09h às 11h. Em seguida, uma cerimônia de cremação será realizada das 11h às 11h30, no Cemitério Valle dos Reis, em Taboão da Serra, São Paulo.

Luana, que ganhou fama com sua participação no reality ao lado do namorado João Hadad, estava passando por um procedimento de lipoaspiração no Hospital São Luiz, em São Paulo. Infelizmente, ela não resistiu a complicações durante a cirurgia estética.

De acordo com a família da modelo, Luana sofreu paradas cardiorrespiratórias durante o procedimento, apesar de estar sob os cuidados de um dos profissionais mais respeitados do mercado. Apesar das tentativas de reanimação, Luana acabou perdendo a batalha pela vida.