Luana Bayô Apresenta Álbum “Tambú” no Sesc Campo Limpo na sexta (25)

Da assessoria / Foto: Divulgação

A cantora, compositora e educadora Luana Bayô sobe no palco do Sesc Campo Limpo, sexta, dia 25 de março, às 20 horas, para apresentar o show “Tambú”.

Artista independente, as 24 horas do dia acabam sendo pouco tempo para realizar tudo. “Sempre brinco que tem dia que a minha ‘Euquipe’ precisa de descanso. Não devemos romantizar o excesso de trabalho, porém para artistas independentes como eu, não dá para aguardar uma gravadora vir me produzir para que eu comece a trabalhar e só pense no fazer artístico”, explica Luana.

Segundo ela, a pandemia a ajudou a olhar para dentro. “Pensei muito nesse reencontro com as minhas raízes, para não esmorecer, e trouxe muito essas influências para o palco”. Retornou cantando muito mais samba, e isso também se deve “às mulheres que estão aí fazendo a roda girar, como Raquel Tobias, Roberta Oliveira e Samba de Dandara, que são fundamentais na minha caminhada”.

Por ser uma artista múltipla, caminha com bastante desenvoltura pelos vissungos, sambas, jongos e outros estilos, apoiada nas experiências que trouxe do teatro – atuou em espetáculos como “Peles Negras, Máscaras Brancas” da Cia. Treme Terra e na peça “Baraúna e Abaré” da Cia Ataré de Teatro.

Uma oportunidade para a galera do Sesc Campo Limpo sentir toda sua disposição, indo de encontro ao novo toda vez que sobe em um palco. “É uma sensação única. A gente nunca sabe o que pode acontecer e são muitos os sentimentos que passam por mim. Desde um certo medo anterior ao show até a euforia quando você já está ali e a primeira nota é dada. Você está numa espécie de precipício”.

Adrenalina que, segundo Bayô, demora para baixar depois que chega em casa e fica pensando em tudo o que aconteceu, “na energia do público, na banda, se todo mundo acertou aquela entrada tão ensaiada”.

O endereço do Sesc Campo Limpo é Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, Campo Limpo, São Paulo 120.

Mais informações pelo telefone (11) 5510-2734.

SERVIÇO:

Luana Bayô – Show “Tambú”

Sexta, 25/03, às 20 horas

Tenda de Convivência

Classificação: Livre

Grátis

FICHA TÉCNICA:

Luana Bayô – voz

Liw Ferreira – violão/ bandolim

Xeina Barros – percussão

Cauê Silva – percussão

ThaYná Oliveira – Violoncelo

Mayara Almeida – sax/flauta

Direção Artística – Martinha Soares

Técnico de Som – Robson

Ian Ribeiro – Beleza

Monica Anjos – Figurino.

