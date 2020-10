Luisa Martins canta “Primavera” de Tim Maia, mas fica fora da final do The Voice Kids

Por Allan dos Reis, direto da redação

A cantora taboanense Luisa Martins participou neste domingo (4) da semifinal do The Voice Kids, programa da TV Globo. Ela cantou “Primavera” de Tim Maia. Apesar dos elogios, ela ficou fora da final do Time Brown.

“O que ela fez foi impressionante. Ela deu uma cara nova para música, ela arriscou em quase todos os momentos. O que ela fez hoje aqui, é muito difícil fazer e não é qualquer cantor que consegue fazer. […] A Luísa arrebentou hoje”, diz Simaria, da dupla com Simone.

Técnico do time, Carlinhos Brown reforçou os elogios a Luisa. “Você é esse talento, que o Brasil inteiro te acompanha. Grande vitória em sua vida porque te ouvir é uma vitória também”, diz.

“Eu queria agradecer a Deus por estar aqui. Gostaria de agradecer ao pessoal do Instagram, me sigam lá, queria agradecer a todo Brasil que estava torcendo por mim. A minha família. Estou muito feliz e estou feliz pelo Kauê também [finalista], que você arrase. Estou feliz. É só o começo”, celebra Luíza.