Mãe e filha de 3 anos morrem carbonizadas após batida de carro em Itapecerica da Serra

Direto da redação

Uma mulher de 27 anos e sua filha, de 3, morreram carbonizadas após um acidente de carro na estrada João Rodrigues, em Itapecerica da Serra, na grande São Paulo, na noite de segunda-feira (2).

De acordo com o boletim de ocorrência, três pessoas estavam no veículo no momento da batida. Com o impacto, o automóvel pegou fogo.

O pai da criança de 3 anos que morreu carbonizada ao lado da mãe, após a batida do carro teria tentado salvar as duas, mas não conseguiu.

O homem, que dirigia o veículo, conseguiu abrir a porta e sair antes de o carro ser completamente tomado pelas chamas. Mesmo ferido, ele tentou resgatar a esposa, Letícia Conceição dos Santos, e a filha, Helloá Nicole, mas as duas já haviam sido carbonizadas.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e o homem resgatado a um hospital da região, onde está internado. As duas vítimas tiveram as mortes constatadas no local.

Mãe e filha serão enterradas no Cemitério São Luiz, na zona sul de São Paulo. O caso foi registrado no Distrito Policial de Itapecerica da Serra.