Mãe e filho tatuam de graça pessoas que tiveram câncer de mama em SP

Da redação do Taboão em Foco

Com o propósito de ajudar na recuperação da autoestima das pessoas que tiveram câncer de mama, os tatuadores Stella e Gabriel Nanni embarcam no Tattoo Truck Tour para fazer tatuagens de graça. A ação faz parte do Outubro Rosa e tem apoio das empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Governo do Estado.

O projeto, idealizado pelos tatuadores Stella e Gabriel Nanni, mãe e filho, ajuda mulheres que passaram por mastectomia, com a retirada total ou parcial da mama, a recuperarem a autoestima. A tatuagem oferecida no projeto pode ser o simples desenho de um mamilo ou um trabalho mais elaborado, criando uma nova história para a própria cicatriz.

Veja ao final da matéria em quais locais o estúdio de tatuagem estará.

Homens também podem fazer tatuagem

Além das mulheres, o projeto atende homens que tiveram câncer de mama. Só podem ser tatuadas cicatrizes com mais de um ano, a pessoa precisa ter mais de 18 anos de idade e não pode estar passando por quimioterapia ou radioterapia. Para agendar um horário, os interessados podem entrar em contato pelas redes sociais @tattootrucktour. O atendimento será feito de acordo com a ordem de procura e dentro das condições de da dupla de tatuadores. É um processo artesanal cuidadoso e cada um faz de uma a duas tatuagens por dia.

O que é o Outubro Rosa?

Popularmente conhecida no mundo, a campanha tem o intuito de provoca o debate sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e a necessidade de olhar com atenção para a saúde. É um movimento internacional de conscientização que visa também disseminar informação e encorajar as pessoas a fazerem seus exames.

A idade é um dos principais fatores de risco para a doença, sendo que quatro em cada cinco casos ocorrem após os 50 anos. Além disso, excesso de peso, a falta de atividade física e consumo de bebida alcoólica podem contribuir para o desenvolvimento da doença.

Embora seja mais raro, homens também podem desenvolver câncer de mama,. De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, depois do câncer de pele. Responde por quase 30% dos casos novos de câncer em mulheres. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA) é de 66.280 novos casos de câncer de mama em 2020, com quase 18 mil mortes.

Serviço

Tattoo Truck Tour

12 e 13/10 – Estação José Bonifácio – Linha 11-Coral da CPTM

19, 20, 26 e 27/10 – Ciclofaixa da Marginal Pinheiros, junto à Linha 9-Esmeralda da CPTM

Agendamento pelas redes sociais para fazer a tatuagem: @tattootrucktour (facebook e instagram)

Horários serão marcados de acordo com ordem de procura e capacidade de atendimento.