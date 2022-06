Maiores de 50 anos já podem receber a 4ª dose contra Covid-19 em Taboão da Serra

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra iniciou nesta segunda-feira, 06/06, a aplicação da 4ª dose contra Covid-19 em munícipes com 50 anos ou mais. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Para receber a dose adicional é necessário apresentar documento oficial com foto, cartão

do SUS e carteiras de vacinação que comprovem a aplicação das doses anteriores. Vale ressaltar que o intervalo entre a 3ª e 4ª dose para esse público é de quatro (4) meses e os imunizantes que podem ser aplicados são Janssen, Pfizer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca.

Segundo a Coordenação de Vigilância Epidemiológica, a estimativa é que em Taboão da Serra há 31.320 pessoas com idades entre 50 e 59 anos. Para profissionais da Saúde, a aplicação da 4ª dose iniciou em 28/05, com intervalo

de três (3) meses após a terceira dose. Para receber a dose adicional também é necessário, além de documento oficial com foto, cartão do SUS e carteira de vacinação, apresentar documento que comprove ser da área, como carteira de

entidade de classe (CRM, COREN, CRO, entre outros). O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, reforça que “a vacinação continua sendo uma das principais armas que temos nessa batalha contra a Covid-19. Felizmente

comprovamos a importância das vacinas para manter essa doença sob controle, evitando agravamentos e até mortes. Por isso, quem estiver dentro do público-alvo, já pode procurar a UBS mais próxima de casa para receber a vacina. Lembrando que o intervalo para maiores de 50 anos é de quatro (4) meses entre a 3ª e a 4ª dose e

para os profissionais de Saúde é de três (3) meses”.

Vacina Já

A vacinação contra Covid-19 segue avançando em Taboão da Serra e até a manhã desta segunda-feira, 06/06, já foram aplicadas 645.750 doses, segundo o Portal Vacina Já do Governo Estadual. Desse total 250.111 pessoas iniciaram o esquema vacinal com a primeira dose, dos quais 231.280 já receberam a segunda dose. Além disso já foram aplicadas 156.452 doses adicionais e 7.907 vacinas em dose única. Quem pode ser vacinado contra Covid-19?

• 1ª e 2ª dose – Maiores de 5 anos a menores de 18 anos; Maiores de 18 anos que ainda não foram vacinados.

• 3ª dose – Adolescentes de 12 a 17 anos; Maiores de 18 anos.

• 4ª dose – Maiores de 50 anos (a partir de 06/06); Profissionais da Saúde; e Imunodeprimidos (imunodeficiência primaria grave, quimioterapia para câncer, transplantados de órgãos sólidos e células tronco em uso de drogas

imunossupressoras, pessoas portadoras de HIV/AIDS, uso de corticóide > ou = 20mg/dia de prednisona ou equivalente ou => a 14 dias de uso, uso de drogas modificadoras da resposta imune, doenças auto inflamatórias, pacientes em hemodiálise, pacientes com doenças inflamatórias crônicas.

Serviço:

Vacinação contra Covid-19

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Locais de Vacinação:

UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13, Parque Assunção

UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34, Jardim das Oliveiras

UBS Jd. Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd. Margaridas

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85, Pirajuçara

UBS Silvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio Sampaio

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Jd. Santa Cecília

UBS Jd. Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná

UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Parque Pinheiros

UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete

UBS Record/Ponte Alta – R. Imaruí, 47 – Jardim Record

UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jd. Panorama

UBS Jardim América – Rua Uruguai, nº 73, Jd. América

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino