Mais 224 associados do Grupo 16 são contemplados pela Cooperativa Vida Nova

A Cooperativa Vida Nova realizou no domingo, dia 5 de junho, Assembleia de Definição de Chaves do Grupo 16 – Bloco B, do Residencial Parque Firenze, em Embu das Artes. A live foi transmitida pelo canal oficial da Cooperativa, com mais 10,5 mil visualizações.

Os apartamentos (padrão) deste grupo têm 81,45m² com Sala, Cozinha, Banheiro, Área de Serviço, Varanda com Espaço Gourmet e Churrasqueira.

Ao todo, foram 224 contemplados, sendo 112 por sorteio e outros 112 por antecipação de parcelas.