Mais de 170 vagas são anunciadas em novo Processo Seletivo pela Prefeitura de Embu das Artes

No estado de São Paulo, a Prefeitura de Embu das Artes anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, com o objetivo de preencher 173 vagas par profissionais de nível médio.

Esta seleção oferece oportunidades nas seguintes funções: Agente Comunitário de Saúde – Ressaca (6); Agente Comunitário de Saúde – Ivone Trindade – Jardim Valo Verde (10); Agente Comunitário de Saúde – Jardim Santa Emília (5); Agente Comunitário de Saúde – Jardim São Luiz (15); Agente Comunitário de Saúde – José Carlos Gonçalves – Jardim São Marcos (40); Agente Comunitário de Saúde – Eufrásio Pereira da Costa (15); Agente Comunitário de Saúde – Maria de Lemos – Jardim Santa Tereza (10); Agente Comunitário de Saúde – Marluce Gouveia – Jardim Santo Eduardo (10); Agente Comunitário de Saúde – Jardim Mimás (5); Agente Comunitário de Saúde – Jardim Nossa Senhora de Fátima (15); Agente Comunitário de Saúde – Itatuba (6); Agente Comunitário de Saúde – Jardim Independência (20) e Agente de Combate as Endemias (16).

Para concorrer a uma das oportunidades é necessário que o candidato possua escolaridade exigida, além de residir na área de abrangência da unidade básica de saúde em que deseja atuar. Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 40 horas semanais e contarão com remuneração de R$ 2.640,00 ao mês.

As inscrições começaram dia 16 de novembro de 2023 e seguem até às 16h do dia 5 de dezembro de 2023, tendo que ser feito de forma online, pelo site da organizadora Inepam. A confirmação será feita mediante o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 59,00.

Como forma de avaliação, os candidatos serão submetidos à aplicação da prova objetiva, prevista para ocorrer dia 17 de dezembro de 2023. Essa avaliação será composta por 30 questões, com perguntas nas áreas de Português, Matemática, Informática e Conhecimentos Específicos, tendo a duração de duas horas.

Ainda será realizado uma segunda etapa por meio do Teste de Aptidão Física, com realização prevista para os dias 27 e 28 de janeiro de 2024.

O prazo de validade do Processo Seletivo será de um ano, prorrogável por igual período. Mais detalhes você confere no edital de abertura disponibilizado em nosso site.