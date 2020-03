Mais duas jogadoras do Futsal Feminino Taboão são indicadas a melhores do mundo

Direto da redação

Além da goleira Flavi, o Futsal Feminino Taboão da Serra tem mais duas jogadoras entre as melhores do mundo de 2019 na “20ª edição do Futsalplanet Awards”. São Luana Moura (ala) e Pao Britez (Pivô). As indicadas foram divulgadas nesta quarta-feira (11).

Na disputa estão jogadoras de outros países, além da Amandinha do Leoas da Serra, que no domingo (14) será adversária do Futsal Feminino Taboão da Serra no primeiro jogo da final da Super Copa de Futsal, que acontece no ginásio Zé do Feijão.

A divulgação das melhoras jogadoras de futsal do mundo acontece no dia 26 de março.