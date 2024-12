Mais duas vítimas fatais de Taboão da Serra são confirmadas entre os mortos em acidente de ônibus em Minas Gerais

Direto da redação

Mais duas vítimas de Taboão da Serra foram confirmadas no trágico acidente de ônibus ocorrido na madrugada de sábado (21) na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O ônibus, que transportava 44 pessoas, teve 41 vítimas fatais, entre elas, quatro moradores de Taboão da Serra.

Dentre as vítimas, estavam o casal Erinaldo Vieira do Amaral e Anailda Marinho dos Santos, que viajavam com a filha Laura, de 8 anos, com destino a Caraíbas, no interior da Bahia, para passar as férias. Infelizmente, o casal não resistiu aos ferimentos, enquanto a filha foi resgatada com vida e segue internada sem previsão de alta.

Além deles, outros dois moradores de Taboão da Serra estavam no ônibus: Pablo Vinicius Silva, morador do Jardim Saint Moritz, e Max Borges dos Santos, do Jardim Record, que estava acompanhado de sua filha Ingrid, de 13 anos, que não residia na cidade. Max, natural de Vitória da Conquista (BA), estava levando Ingrid para conhecer sua terra natal, onde passariam as festas de final de ano. Infelizmente, Max e Pablo também faleceram, mas Ingrid foi resgatada com vida e encaminhada a um hospital da região, onde segue internada.

O corpo de Max foi velado e sepultado na última segunda-feira (23), no cemitério Valle dos Reis, em Taboão da Serra.

Motorista da carreta se entrega à polícia

O motorista da carreta envolvida no acidente se entregou à polícia na tarde de segunda-feira (23). Segundo informações, ele estava com a CNH suspensa desde 2022, após ter seu documento apreendido em uma blitz da Lei Seca, quando se recusou a realizar o teste do bafômetro. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.