Manhã de terça tem acidente e atropelamento em Taboão da Serra

Direto da redação

Uma mulher foi atropelada por uma moto no fim da manhã chuvosa desta terça-feira (7) na Rua do Tesouro no Centro de Taboão da Serra. Os primeiros atendimentos foram realizados pelas agentes de trânsito e a PM.

Em seguida, com a chegada do SAMU, a vítima recebeu os atendimentos e depois encaminhada ao Hospital Geral do Pirajuçara. Não foi informada a gravidade dos ferimentos.

ÔNIBUS NO ACOSTAMENTO

Ainda durante essa manhã, um ônibus que realiza o transporte intermunicipal acabou perdendo o controle em via paralela a Rodovia Régis Bittencourt e acabou ficando em cima do gramado, próximo a valeta. O acidente acontece na altura do km 272 e não houve feridos.

TRÂNSITO LENTO

A chuva que atinge a região deixa o trânsito lento na Rodovia Régis Bittencourt, na região de Embu das Artes. De acordo com a concessionária que administra a via, são 14 km de congestionamento, no sentido São Paulo.