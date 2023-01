Manicure achada morta dentro de saco transparente em Embu estava desaparecida desde o dia 01 de janeiro

Direto da redação

Uma mulher foi encontrada morta, dentro de um saco transparente, na Estrada da Cooperativa, altura do número 795, em Embu das Artes, por volta das 8h desta segunda-feira (2). Infelizmente, o corpo encontrado foi identificado como sendo manicure de 37 anos, Simone Nunes dos Santos. Simone estava desaparecida desde o dia (1).

A vítima foi encontrada com marcas de agressões. O caso foi registrado na delegacia e o corpo segue no IML de Taboão da Serra esperando a família que é do Sergipe liberar.

A polícia Investiga o caso, até o momento ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência segue em atendimento pelas equipes e, até o momento, não há mais detalhes sobre o caso.