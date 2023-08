Marcha Para Jesus em Taboão da Serra terá show de Soraya Moraes e Renascer Praise no sábado (19); veja programação

Direto da redação

Os evangélicos de Taboão e região têm programação certa para o final de semana do dia 19 de agosto. A Marcha para Jesus deste ano vai ser no sábado (19) a partir das 14h, com saída no Terminal Vai-Vem (Rua João Santucci, no Largo do Taboão), rumo ao Parque da Hortênsias (Praça Miguel Ortega, 500, no Parque Assunção). A programação gratuita conta com shows de cantores de música gospel reconhecidos nacionalmente, passeatas e pregações.

Estão confirmadas as presenças de Ton Carfi, Daniela Araújo, Mari Borges, Marquinhos Gomes, Soraya Moraes, Gabriel Asaph, Rebeca Carvalho, Rodrigo Luzap, Renascer Praise, Banda Noah e muito mais.

A parceria para a realização do evento foi oficializada em maio, durante a visita do Apóstolo Estevam Hernandes, líder da Igreja Renascer, que é a idealizadora da Marcha, ao prefeito Aprígio.

O prefeito Aprígio, expressou seu apoio à iniciativa com a oportunidade de trazer esse evento de alcance global para a cidade: “Esse é um evento de magnitude mundial e representa um dos momentos mais emocionantes para os cristãos. Estamos comprometidos em apoiar a realização deste evento em Taboão da Serra.”

O Apóstolo Estevam Hernandes, por sua vez, destacou a importância da Marcha para Jesus, um evento internacional que no Brasil é realizado em diversos municípios. Ele enfatizou que em São Paulo, a Marcha para Jesus é considerada o maior evento cristão do mundo, e expressou sua alegria em selar a realização do encontro em Taboão da Serra.

O deputado estadual Eduardo Nóbrega, que participou da reunião que oficializou a retomada da Marcha para Jesus em Taboão da Serra, destacou a importância do Governo Municipal apoiar a celebração. “Esse é um evento maravilhoso, fomos uma das primeiras cidades do Estado a sediar esse acontecimento grandioso, e agora, com fé renovada, seguiremos nesse caminho e envolveremos toda a comunidade cristã de Taboão da Serra”, comentou.

O vereador Anderson Nóbrega também expressou seu contentamento em trazer de volta a Marcha para Jesus à cidade. “A marcha foi um marco importante na região de Pirajuçara em anos anteriores e novamente vamos unidos renovar a esperança, comunhão e a fé em nossa cidade”, afirmou.