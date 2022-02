Marcos Paulo entrega “Medalha 19 de Fevereiro” à irmã Vanda e pastor Aparecido da Silva

Direto da redação

O vereador Marcos Paulo (PSDB) entregou a “Medalha 19 de Fevereiro”, honraria em homenagem ao aniversário de Taboão da Serra, a irmã Vanda Santos da Silva Libarino e ao pastor Aparecido da Silva Ferreira. A sessão solene em homenagem aos 63 anos do município aconteceu na na Câmara Municipal na última quinta-feira, dia 17.

“Nós temos a missão de celebrar os bons exemplos, as pessoas que ajudam e muitas vezes não são vistas. E o legislativo tira do anonimato e mostram que podem ser homenageados”, diz Marcos Paulo, em seu discurso.

Em seguida, ele reforçou as qualidades que o fizeram escolher as duas pessoas homenageadas. “A irmã Vanda desenvolve um trabalho social muito forte e criou o projeto Natal Solidário, que alcança mais de 400 crianças, atingindo às crianças da Cracolandia e do Paraisópolis. Faz também o Natal Solidário na reserva indígena no Norte de Minas Gerais, alcançando mais de 1300 crianças. Esteve também em Cabo Verde, afim de conhecer as necessidades daquele país. Atualmente lidera junto com o pastor Levi a Igreja Assembleia de Deus – Ministério do Ferreira, onde congrega. É coautora do projeto conhecendo e crescendo, desde 2009”, diz.

Em seguida, fala do outro homenageado. “O pastor Aparecido da Silva Ferreira, tem dedicado o seu Ministério para cuidar de vidas, levando a palavra de Deus, aconselhando, tratando de pessoas. Trabalha com palestra, incluindo a grupo de jovens e crianças, e tem ações comunitárias em atividades carentes. Também é professor de teologia. Ele também é empresário na região na área de produtos de limpeza”, completa Marcos Paulo.

Além desses dois homenageados, a Câmara Municipal entregou a honraria a outras 24 pessoas, que contribuem com o desenvolvimento de Taboão da Serra.