Marisa fecha 88 lojas e avança em processo de reestruturação de despesas e dívidas

Direto da redação

A Lojas Marisa anunciou nesta segunda-feira (17) a conclusão de seu processo de readequação de estrutura, com o fechamento de 88 lojas deficitárias que apresentaram geração negativa de caixa no segundo trimestre, segundo fato relevante ao mercado.

O plano de reestruturação da empresa previa o fechamento de 92 lojas, mas a companhia enxergou em alguns dos pontos que seriam fechados “melhorias que deverão resultar em maior eficiência operacional”.

O investimento necessário para o fechamento das 88 lojas foi de R$ 44,5 milhões, informou a companhia, 16% abaixo do previsto inicialmente. Com isso a empresa espera potencial de captura de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de cerca de R$ 40 milhões este ano, ou de cerca de “60 milhões de reais ao ano a partir do ano de 2024”.

A Marisa passa agora a ter um parque de 246 lojas, com presença em todos os estados do país. A companhia afirmou ainda que o processo de renegociação de dívidas com fornecedores atingiu 90% deles e que no caso dos aluguéis a renegociação ultrapassou o nível de 80% com os proprietários dos imóveis ocupados pela rede.