Máscara deixa de ser obrigatória em ambientes fechados em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

A prefeitura de Taboão da Serra anunciou nesta quinta-feira (17), que irá seguir as recomendações do Governo do Estado e irá retirar a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes fechados na cidade. A medida já está em vigor. Sendo assim, será opcional o uso de máscara em ambientes fechados.

Vale lembrar que, de acordo com o decreto do Governo do Estado, o uso de máscara continua sendo obrigatório no transporte público – e seus respectivos locais de acesso, como estações de metrô, trens e terminais de ônibus, além dos locais destinados à prestação de serviços de saúde.

Comunicado da Prefeitura:

“A Prefeitura de Taboão da Serra informa que segue as decisões do Governo do Estado de São Paulo quanto às medidas relacionadas à Covid-19. Por isso, a partir desta quinta-feira, 17/03, o uso de máscara de proteção facial em ambientes fechados não será mais obrigatório, com exceção do transporte público e locais destinados à prestação de serviços de saúde”. comunica