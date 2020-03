Durante a sessão desta terça-feira (17) o vereador André Egydio surpreendeu ao subir na tribuna e discursar fazendo uso da máscara cirúrgica, em prevenção ao coronavírus. O Ministério da Saúde, porém, indica que apenas pacientes doentes deve fazer o uso de máscaras para não contaminar outras pessoas.

Vereador faz uso de máscara cirúrgica, indicada para quem está doente.

Nesta segunda (16), dois casos suspeitos foram revelados dentro do legislativo. Do vereador Professor Moreira e uma servidora. Ambos aguardam o resultado do exame médico.