O MC Charada sofreu ferimentos em um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (10), em Itapecerica da Serra. O artista teve uma colisão com uma árvore em uma das avenidas principais de Itapecerica.

A equipe do Mac Charada relatou o ocorrido em suas redes sociais que o cantor foi socorrido, medicado e passa bem.

“Estamos todos em oração, no decorrer do dia passaremos mais informações”escreveu a assessoria do Mc Charada