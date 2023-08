MC Teteu é mantido refém durante roubo em Itapecerica da Serra

Direto da redação

O cantor MC Teteu foi mantido refém durante um roubo em Itapecerica da Serra. O tio do artista contou à Agência Record que Teteu, de 18 anos, e o produtor voltavam de um show em Curitiba (PR). Eles já estavam em Itapecerica da Serra, próximo ao bairro Santa Júlia, quando foram sequestrados.

De acordo com o plantonista da Delegacia de Itapecerica da Serra, onde o caso foi registrado, os suspeitos abordaram o carro por aplicativo e conseguiram roubar uma quantia de R$ 3.800 do jovem.

O cantor, o produtor e o motorista do veículo foram mantidos reféns enquanto os suspeitos realizavam transferências bancárias por meio de Pix, mas nenhum outro valor foi roubado. O carro foi localizado na estrada Abias da Silva, no bairro do Mombaça. As vítimas foram resgatadas sem ferimentos. Não há detidos até o momento.

Júlia T, irmã do cantor, disse que ele está bem, mas que fraturou duas costelas.

“Foi um momento delicado, momento muito difícil pra todos nós. Não tem muito o que dizer. Ele está bem, está em casa, conosco. Ele fraturou duas costelas, mas está bem e melhorando. Somente pra posicionar vocês, mas continuem em oração”, disse a irmã do MC na conta do cantor no instagram.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o artista relatou que estava a caminho de Curitiba (PR), quando foi abordado por seis homens que fizeram ele e o produtor descerem do carro e seguirem em direção a outro local.

Na sequência, os criminosos roubaram celulares, cartões bancários, dinheiro e objetos pessoais.

Ainda conforme a SSP, após o assalto, as vítimas foram liberadas e procuraram a Polícia Militar. O caso foi registrado como roubo pela delegacia de Itapecerica da Serra, e está sendo investigado como extorsão mediante sequestro.

MC Tetéu com a irmã após assalto — Foto: Reprodução