McDonald’s do Pirajuçara realiza seleção em parceria com a Prefeitura de Taboão da Serra

Quem tem entre 18 e 25 anos e busca por uma colocação no mercado de trabalho terá uma excelente oportunidade de conquistar o tão sonhado emprego. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Taboão da Serra realizará, em 19/08, um processo seletivo para contratação de Atendentes de Restaurante para a rede de fast food McDonald’s. A seleção começa às 09h, no Emprega Taboão do Pirajuçara (Estrada Kizaemon Takeuti, 1987).

Os selecionados trabalharão na unidade do Pirajuçara do McDonald’s, que será inaugurada em breve.

Para participar, os moradores de Taboão da Serra precisam estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, ter entre 18 e 25 anos e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados. Não é necessário ter experiência anterior.

É necessário levar currículo atualizado, carteira de trabalho (física ou digital), documento oficial com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

A vaga é efetiva, para trabalhar em regime de escala de 6×1, podendo atuar no horário matutino, vespertino ou noturno. O salário é de R$ 5,51 por hora (média de um salário mínimo) e a empresa o concede Vale-transporte (VT), alimentação no local, Assistência Médica (AM), Seguro de Vida (SV), Plano de Carreira e uniforme.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Wanderley Bressan falou sobre as seleções. “Essas parcerias com empresas e comércios da nossa região estão gerando resultados positivos, principalmente para os moradores de Taboão da Serra que estão conseguindo ingressar ou voltar para o mercado de trabalho, e essa parceria com o McDonald’s não será diferente. Em outro momento mais de 40 jovens foram contratados para trabalhar na rede de fast food e agora mais moradores poderão conquistar um emprego e trabalhar pertinho de casa, na Unidade do Pirajuçara”, informou.

Serviço:

Processo seletivo – McDonald’s

19/08, às 09h

Local: Emprega Taboão – Unidade Pirajuçara – Estrada Kizaemon Takeuti, 1987, Pirajuçara

Informações: 4138-2000| 4788-7888