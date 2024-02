Medalha 19 de Fevereiro: Sessão solene na segunda-feira celebra aniversário de Taboão da Serra; veja os homenageados

Da CMTS

O município de Taboão da Serra completa na segunda-feira, dia 19, aniversário de 65 anos de sua emancipação político-administrativa e a Câmara Municipal vai realizar sessão solene às 16h para entrega da “Medalha 19 de Fevereiro” a 25 pessoas que contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade.

“Essa honraria é muito importante porque é o reconhecimento da Câmara Municipal ao trabalho desenvolvido por cada um dos indicados em prol da nossa cidade. E por isso convidamos os moradores da nossa cidade para que prestigiem essa sessão solene, de entrega da Medalha 19 de Fevereiro”, diz o presidente Dr. André da Sorriso.

HISTÓRIA

A Medalha 19 de Fevereiro foi criada em 2001 pela Câmara Municipal de Taboão da Serra com a indicação de um homenageado por vereador. Em 2003, os parlamentares passaram a poder indicar até duas pessoas, que contribuíram com o crescimento do município.

Os homenageados deste ano com a Medalha 19 de Fevereiro são:

Vereador Alex Bodinho – José Hilário do Prado Neto / Joaquim Martins Aguiar

Vereador Anderson Nóbrega – Vagner Vidal / Pastor André Luis Viana de Jesus

Vereador Carlinhos do Leme – Nilza Vieira da Silva / Pastor Lucas Campos

Vereador Celso Rodrigo Gallo – Genival José da Silva / Josias Araújo Carneiro

Vereador Dr. André da Sorriso – Dr. Augusto Miranda Lewin / Ghada Fares

Vereador Dr. Ronaldo Onishi – Eduardo Pereira da Silva / Pedro Paulo Candido

Vereador Enfermeiro Rodney – Alexandre Alves de Oliveira / Raimundo Nonato Lima

Vereadora Érica Franquini – Daniel Plana Bogalho / Fernando Eduardo Pires

Vereadora Joice Silva – Wagner Altair de Oliveira / José Carmo dos Santos

Vereadora Luzia Aprígio – Alexandre Bittencourt Depieri

Vereador Marcos Paulo-Paulinho – Neli Candida Días da Silva / Roberto Carlos de Freitas

Vereador Nezito – Padre Vitor Luiz de Freitas / Luzia Santos Silva

Vereador Sandro Ayres – Antônio Gomes de Jesus / Leila de Assis Russo

SERVIÇO:

Sessão Solene: Entrega da Medalha 19 de Fevereiro

Data: 19 de Fevereiro (segunda-feira)

Hora: a partir das 16h

Local: Câmara Municipal de Taboão da Serra (Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Wanda)

Evento aberto ao público