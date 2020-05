Médico do Samu, Dr. Gusmão morre vítima do coronavírus

Direto da redação

Morreu no Hospital das Clínicas nesta quarta-feira (13) o médico Carlos Marcos Buarque Gusmão de 56 anos vítima da Covid-19. Dr. Gusmão trabalhava no SAMU de Taboão da Serra.

“Meus sentimentos a família e amigos do médico Carlos Marcos Buarque de Gusmão. Marcos era médico socorrista e trabalhava em nosso SAMU, salvou e socorreu centenas e milhares de pessoas”, lamentou o prefeito Fernando Fernandes pelas redes sociais.

Ex-secretário de saúde de Taboão da Serra e Embu das Artes, Alberto Tarifa rendeu suas homenagens ao médico.

“Recebi há pouco uma notícia muito triste. Dessas que deixam a gente desconsolado. O Dr. Carlos Gusmão não está mais entre nós. Quem conheceu o Dr. Gusmão sabe que ele era um cara do bem. Pessoas assim não deveriam nunca partir. Rendo a ele minhas homenagens e aos familiares meus sinceros sentimentos. Que nosso Pai possa confortar os corações de todos que sofrem nesse momento tão triste”, postou Tarifa.

Dr. Gusmão estava internado há vários dias e faria aniversário no próximo dia 20 de maio.

Amigos que trabalhavam com ele no Samu prestaram homenagem e ligaram as sirenes das ambulâncias durante a noite.