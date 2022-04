Menino de 11 anos morre após cair do 24º andar do condomínio Castanheira em Taboão da Serra

Direto da redação

No fim da noite desta quarta-feira (27), uma criança de 11 anos caiu do 24 andar do Condomínio Castanheiras em Taboão da Serra. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender o caso, mas a criança já estava sem vida. O local foi isolado pela Polícia Militar para perícia.

Segundo informações, a vítima possivelmente estava com depressão e a princípio cortou a rede de proteção e pulou da janela.