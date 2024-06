Metrô Taboão da Serra: Governador Tarcísio de Freitas assina nesta segunda (10) aditivo de contrato para extensão da Linha 4-Amarela

Direto da Redação

O governador Tarcísio de Freitas vem a Taboão da Serra nesta segunda-feira (10) para assinar o aditivo do contrato com a CCR Concessões para que a empresa – responsável pela gestão da Linha 4-Amarela – construa a Estação Taboão da Serra do metrô.

A cerimônia será às 11 horas na futura sede da Prefeitura de Taboão da Serra e contará com a presença do prefeito Aprígio, deputados, vereadores entre outras autoridades políticas.





“Será uma grande honra para todos os taboanenses receber o nosso Governador Tarcísio de Freitas para esse ato para a construção da Estação Taboão da Serra do Metrô, possibilitando ainda mais mobilidade urbana e desenvolvimento para nossa cidade e toda a região”, diz Aprígio.

Com a assinatura da concessão, a sonhada estação do metrô Taboão da Serra deixa de ser apenas sonho e começa a virar realidade, com previsão do início das obras no final deste ano e entrega até 2029.

Além de Taboão da Serra, o metrô vai construir a Estação Chácara do Jockey.