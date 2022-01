Ministério da Saúde não envia testes rápidos de Covid-19 e Taboão da Serra suspende testagem

Direto da redação, com informações da PMTS

Os testes para detecção da Covid-19 realizado no Parque das Hortênsias foram suspensos por falta de kits, informa a Prefeitura de Taboão da Serra. O material devia ser entregue pelo Ministério da Saúde.

“O Ministério da Saúde não nos enviou novos kits, tivemos que suspender a testagem, o que é inconcebível. A testagem é essencial para monitorarmos o crescimento da Covid-19 e de outras doenças respiratórias em nosso município”, afirma o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Depois disso, apenas pacientes que passarem pela UPA Dr. Akira Tada conseguem realizar o teste de forma gratuita. Desde as festas de fim de ano, como Natal e Ano Novo, disparou o número de pessoas que desejam realizar o teste para confirmarem se estão com o novo coronavírus ou com a gripe H3N2. Também aumento a procura por atendimento médico nos prontos atendimentos.