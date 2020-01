Morador de Embu das Artes está desaparecido desde terça (7)

Direto da redação

Um morador do Parque Pirajussara, Embu das Artes, de 31 anos, está desaparecido há dois dias. Murilo Aparecido Belo de Souza foi visto na última terça-feira (7), às 19h quando saiu da casa do tio com o veículo Celta preto de placa EEO 3436 . O carro foi encontrado na tarde desta quarta-feira (8) no Jardim Macedônia, em São Paulo, sem pista do rapaz.

Segundo familiares, na terça (7), ele pediu o carro emprestado ao tio para ir a casa da ex-esposa no Jardim Rosana, em São Paulo, levar o filho ao Hospital na região do Jardim Macedônia. A ex-companheira de Murilo informou que ele não chegou em sua residência como havia combinado.

Os familiares relataram que o rapaz não tem o costume de passar tanto tempo fora de casa. Houve várias tentativas de contato com Murilo, ligações, contato via redes sociais e aplicativos de mensagem. Até o momento, a família não obteve retorno.

O desaparecimento foi registrado no 1º Distrito Policial de Embu das Artes. Informações devem ser passadas para a polícia através do 190 ou no contato da família (11) 9 4185-3019 ou (11) 9 4029-8479.