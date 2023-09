Morador de Taboão da Serra está desaparecido há uma semana e família pede ajuda

Por Samara Matos, na redação

Na manhã do dia 06 de setembro de 2023, Lucas Moraes, morador de Taboão da Serra desapareceu quando estava fazendo entregas na região do CEAGESP, Vila Leopoldina, São Paulo. Desde então, família, amigos e moradores de Taboão e região estão divulgando em suas redes fotos à procura de Lucas.

Moraes saiu de casa para trabalhar com uma calça jeans clara, tênis vermelho e camiseta preta.

“Pessoal compartilhem, precisamos de ajuda para achar meu sobrinho. Estamos desesperados sem nenhuma direção. Mas eu creio em Deus que a força das redes sociais vai nos dar alguma direção. Mesmo você que não nos conhece por favor compartilhem, nossa família não sabe mais o que fazer. O Lucas Moraes é um pai de família tem duas filhas e uma esposa e elas precisam dele. Deus abençoe cada um”escreveu Tia de Lucas nas redes

De acordo com informações preliminares, o caminhão que ele estava fazendo as entregas foi encontrado na região de Osasco e na mesma região o cartão foi passado, porém sem sinal do celular ou outras transações efetuadas.

Também há relatos que viram alguém parecido com Lucas na região do Mitsutani e Macedônia, mas, não há fotos ou provas que seja realmente ele .

Quem tiver notícias de Lucas Moraes entre em contato: (11) 97695-0135 ou (11) 99244-0135