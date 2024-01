Moradoras de Taboão e Embu: Corpo de adolescente de 14 anos que estava desaparecida é encontrado em Ubatuba

Direto da redação

O corpo de uma adolescente de 14 anos que estava desaparecida em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (24). Desde terça-feira (23), bombeiros fazem buscas pela adolescente e por uma jovem de 20 anos. Elas desapareceram ao entrar no Rio Puruba, na Praia da Puruba.

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), uma equipe foi acionada para resgatar um cadáver encontrado na Praia do Léo, que fica ao lado da Praia da Puruba.

Inicialmente, a corporação havia informado que as características do corpo encontrado batiam com as características da vítima de 20 anos. Apesar disso, a identidade foi confirmada como sendo da adolescente, por um tio dela, já no início da tarde. O GBMar informou ainda que as buscas pela mulher de 20 anos seguem.

Buscas por turistas

Os bombeiros iniciaram nesta, quarta-feira (24), o segundo dia de buscas pela adolescente de 14 anos e pela mulher de 20 que desapareceram ao tentar atravessar o Rio Puruba, em Ubatuba (SP). O desaparecimento das vítimas aconteceu nesta terça-feira (23). A adolescente e a mulher tentaram atravessar o rio, que fica na Praia do Puruba, no Litoral Norte de SP, mas não foram mais vistas.

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), o caso aconteceu por volta de 13h30. As buscas tiveram início logo em seguida, mas precisaram ser paralisadas no fim da tarde, por conta da visibilidade.O GBMar informou que o tio de uma das vítimas relatou que as duas entraram na água para atravessar o rio. Quando ele percebeu, elas estavam sendo arrastadas pela correnteza.

O tio das vítimas afirmou que elas foram arrastadas em direção ao mar e, em seguida, ele as perdeu de vista. Uma equipe do GBMar foi acionada para a ocorrência. As vítimas são de de Embu (SP) e Taboão da Serra (SP). Após o encontro do corpo da adolescente de 14 anos, a operação de busca pela mulher de 20 anos continua.

Fonte: G1