Moradores de Taboão da Serra podem realizar teste rápido da Covid-19 no Parque das Hortênsias

Direto da redação, com informações da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra começou a realizar nesta segunda-feira (27) testes rápidos da Covid-19 no Parque das Hortênsias em pessoas que estejam há pelo menos cindo dias com sintomas do vírus ou de gripe. O atendimento acontece das 8h às 16h, de segunda a sexta, exceto feriados e pontos facultativos, como no dia 31 de dezembro.

Para realizar o teste é necessário apresentar documento de identificação com foto, comprovante de endereço e Cartão do SUS.

“Estamos passando por um período com muitos casos de influenza em todo o país, os sintomas são muito parecidos com o de Covid-19 e podem ser confundidos facilmente. Pensando no monitoramento de circulação do coronavírus, iremos realizar essa testagem rápida para auxiliar na diminuição de transmissão, que acontece quando o infectado circula sem saber que está contaminado”, diz o secretário de saúde José Alberto Tarifa.

PRINCIPAIS SINTOMAS

Os principais sintomas são: febre; tosse; coriza; dor de garganta; dificuldade para respirar; perda de olfato (anosmia); alteração do paladar (ageusia); distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia); cansaço (astenia); diminuição do apetite (hiporexia) e dispnéia (falta de ar).

ALÔ DOUTOR

Os taboanenses que apresentam sintomas de gripe podem também passar em consulta remota com médico, sem sair de casa, através do Alô Doutor. O serviço da Prefeitura de Taboão da Serra funciona pelo telefone 4788-7700, de segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, das 7h às 19h.