Moradores do Parque Firenze e Jardim das Artes curtem primeiro Natal no condomínio

Por Allan dos Reis

Neste ano, o Natal para os moradores de dois condomínios de Embu das Artes será muito especial. É o primeiro desde que receberam as chaves da nova moradia. E para celebrar a conquista, eles se organizaram para enfeitar portaria, hall de entrada e outros apetrechos, além disso, festa com todo clima natalino.

A decoração foi realizada na entrada do Residencial Jardim das Artes, com luzes sobre o viaduto, papai noel gigante, estrelas e outros itens decorativo. Da mesma forma, no Parque Firenze, o hall de entrada ganhou uma linda árvore e os moradores realizaram festa e arrecadaram brinquedos para doar a uma instituição de caridade.

“Com a mudança para um condomínio e apartamento novo, a expectativa para as Festas de Natal é muito grande. E por isso, optamos por decorar a nossa torre com o intuito de aproximar os moradores e cada um “comprou” a ideia e ajudou com a árvore de natal, com os enfeites e com o trabalho. Quem não se conhecia, acabou ganhando amigos. As crianças e famílias ficam encantadas quando visitam o nosso hall, tiram fotos e conservam o espaço decorado”, diz Cida do Parque Firenze.

“E pedimos para cada família fazer um pacote de presente bem bonito, com uma mensagem e o resultado foi incrível. As crianças e famílias ficam encantadas quando visitam o nosso hall, tiram fotos e conservam o espaço decorado”, completa.

No Jardim das Artes, Sander e a esposa Cris conseguiram envolver os moradores do novo condomínio. “É uma felicidade plena passar o Natal em um novo lar. Temos gratidão e agradecimento a tantos que ajudaram a concluir esse sonho. E por isso, a união dos moradores e colaboradores para concretizar a decoração foi tão bela quanto às luzes que iluminam nosso condomínio”, diz.

Marcelo, também do Jardim das Artes, diz: “Passar as festas no novo apartamento será sensacional, pois poderemos reunir a família para celebrar a data mais importante do ano para nós. E, a decoração do condomínio reflete nossa fé em Cristo, aumentando nossa satisfação em morar neste lugar”.

Doação de Brinquedos

Depois disso, os moradores do Parque Firenze também se organizaram para arrecadar brinquedos para doar a crianças carentes, através da Ong Pé de Anjo. “Soubemos que os brinquedos arrecadados pelo nosso condomínio salvará o Natal das crianças”, afirma Cida.

Cooperativa Vida Nova

O Residencial Jardim das Artes e o Parque Firenze são condomínios construídos pela Cooperativa Vida Nova e estão localizados no município de Embu das Artes. Quando os dois condomínios estiverem prontos, serão 53 prédios, divididos entre os grupos 11 a 18.

No entanto, esses são os primeiros prédios de cada um desses grupos. A construção do segundo prédio está a todo vapor e os cooperados devem ser sorteados no próximo ano.