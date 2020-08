Morre Dora Nascimento, polivalente na cultura periférica da Grande São Paulo

Por Allan dos Reis, direto da redação

Morreu na madrugada deste sábado, dia 22 de agosto, Maria das Dores Nascimento, 55 anos, conhecida como Dora Nascimento, poeta, articuladora e produtora cultural. Ela trabalhava na Casa de Cultura do Campo Limpo. Ela tinha 55 anos e lutava contra um câncer.

Sua morte foi recebida com muito pesar por todos, especialmente membros da classe artística. “Não adianta, sempre dói. Dorinha, querida, parceira de jogos e de lutas, que sua alma seja acolhida com todas as bençãos que você merece, fia”, diz Naruna Costa.

“Acabo de saber do falecimento de uma das pessoas mais animadas, competentes e generosas que conheci durante meu trabalho na Secretaria da Cultura, a Dora. A convidei para assumir a Coordenação da Casa de Cultura do Campo Limpo. Quando fui conhecer o espaço fiquei assustado com o péssimo estado de conservação. Ela me mostrou tudo, apontou os problemas. Mas também falou com entusiasmo de tudo que já estava organizando para trazer a população de volta”, diz André Sturm, ex-secretário de cultura de São Paulo.

Em sua página oficial, Os Músicos do Futuro exaltaram o trabalho de Dora, chamada cariosamente de ‘Fia’. “A família Músicos do Futuro amanhece em luto com a perda de uma pessoa muito querida. Mais do que uma colaboradora, a Dorinha sempre foi uma amiga. Nos momentos difíceis, nos ajudou a seguir em frente com toda a sua positividade e companheirismo”, diz trecho da postagem.

Dora Nascimento era uma das organizadoras da Felizs. (Foto: Redes Sociais)

Dora tinha participação ativa na Feira Literária da Zona Sul (Felizs) e como atriz participou da Paixão de Cristo de Taboão da Serra, foi integrante da “Expedicion Donde Miras”, das companhias teatrais Tesol, Encena e Clariô, entre outros trabalhos.

O enterro será no Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra, às 10 horas deste domingo (23). O velório começa uma hora antes.