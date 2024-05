Motociclista cai sentado em teto de carro após acidente no Jardim Roberto

Direto da Redação

Um motociclista escapou por pouco de um acidente grave na tarde da última quarta-feira (1º) no Jardim Roberto, em Taboão da Serra. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o condutor da moto bateu em um carro após tentar ultrapassar um ônibus na Estrada Kizaemon Takeuti.

De acordo com as imagens, o motociclista seguia pela contramão para ultrapassar um ônibus. No mesmo momento, um carro saía de um estacionamento e cruzava a estrada no sentido contrário. O motociclista não teve tempo de frear e colidiu com o carro na parte frontal e caiu no teto do veículo.

Nas imagens é possível verificar que ambos os condutores estavam infringindo as leis de trânsito. Sendo o carro numa conversão proibida, e a moto transitando em sentido contrário.

Imagem Forte

O vídeo do momento do acidente impressiona. Com o impacto, o motociclista foi arremessado no ar e caiu sentado em cima do teto do carro. Apesar do susto, o motociclista teve apenas ferimentos leves. Já a condutora do carro não saiu ilesa.