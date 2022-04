Motociclista morre após perder o controle na curva da Régis Bittencourt em Taboão

Direto da redação

Na tarde desta sexta-feira (8), um acidente na Rodovia Regis Bittencourt km 271, em Taboão da Serra teve vítima fatal. Um motoqueiro que pilotava uma Honda CB 500 se perdeu na curva e acabou caindo na rodovia. A Equipe da concessionária Artéris tentou reanimar a vítima porém, o homem faleceu no local. Condutor do sexo masculino aproximadamente 41 anos de idade.

Devido ao acidente, as faixas central e direita do trecho estão interditadas. O tráfego flui com lentidão pela faixa esquerda.