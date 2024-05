Motorisa em carro de luxo fugiu: motociclista é morto em atropelamento na Avenida Aprígio Bezerra da Silva

Por GJ, na Redação

Um homem, identificado como Roney Rodrigues Andrade Oliveira, de 35 anos, perdeu a vida após ser atropelado no acostamento da Avenida Aprígio Bezerra da Silva, no trecho municipalizado, da antiga Rodovia Régis Bittencourt, em Taboão da Serra, na madrugada do último domingo (12).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima empurrava sua moto quando foi atropelada por um veículo, por volta das 5h45. O motorista do carro, um IX35 branco, fugiu do local sem prestar socorro. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e constataram o óbito de Roney ainda no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para perícia.

Após a perícia, a motocicleta foi entregue à esposa de Roney, junto com outros pertences pessoais. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor, atropelamento e fuga de local de acidente. Câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para auxiliar na identificação do autor do crime.

PROTESTO