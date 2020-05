Motorista de aplicativo reage a assalto e atropela moto com criminosos em Taboão

Direto da redação

Na manhã desta terça-feira (19), um motorista de aplicativo reagiu a uma tentativa de assalto e atropelou a moto dos criminosos em Taboão da Serra. O condutor e a passageira que estavam dentro do veículo de aplicativo tiveram ferimentos leves e passam bem.

O carro de aplicativo estava com uma passageira quando foi anunciado o assalto. Na moto estavam dois homens armados. O motorista de aplicativo reagiu e acabou atingindo um automóvel que estava parado na via, mas não havia ninguém dentro dele. Com a batida, o automóvel capotou e a motocicleta ficou destruída na Rua Benedita Aparecida Nogueira, em Taboão da Serra.

Um dos assaltantes fugiu atirando contra o carro. O comparsa dele quebrou a perna e não conseguiu escapar. Foi detido pela Polícia Militar (PM), que o levou em seguida para atendimento médico. Seu estado de saúde não foi divulgado. Ele ficará sob escolta policial até receber alta médica.

Os investigadores já sabem que a moto usada no crime estava com a placa adulterada por adesivos. Também há informação de que antes de abordar o carro de transporte por aplicativo, a dupla havia roubado a mochila de um pedestre que caminhava pela rua.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP) de Taboão da Serra onde será investigado.