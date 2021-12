Motorista persegue e atropela assaltante após roubo de aliança

Direto da redação

Na tarde desta terça-feira (30), um homem rouba aliança no semáforo próximo a Praça Nicola Vivilechio, no centro Taboão da Serra.

A vítima que estava de carro, após ser roubada perseguiu o suspeito e cnseguiu atropelá-lo. De acordo com informações, mesmo ferido o criminoso, que estava em uma moto, fugiu.

A moto usado no assaltado foi apreendida. Porém, o veículo estava com a numeração raspada, não sendo possível identificar se é uma moto roubada. Segundo o Secretário de Segurança Tenente Dacal, a polícia está fazendo buscas pela região para tentar localizar o suspeito. A perícia está sendo aguardada no local.