Mudança radical no tempo: a previsão aponta mínima de 9ºC e chuva para os próximos dias na região

Foi bom enquanto durou. Semana com clima de verão fora de época esta com as horas contadas. A partir desta terça-feira (18), o avanço de uma frente fria deve mudar totalmente o clima na região trazendo temperaturas abaixo de 10ºC.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a quarta-feira (19) será nublada com possibilidade de chuva isolada, com mínima de 15ºC e máxima de 26ºC.

A temperatura começa cair pra valer a partir de quinta-feira (20), quando a mínima pode chegar a 10ºC e máxima 15ºC, o dia será encoberto e com garoa. Na sexta (21), a temperatura varia entre 11°C e 13°C com chance de chuva durante todo o dia.

No sábado (22), prepare os casacos que a mínima pode chegar a 9ºC e máxima de 11ºC com chuva isolada, de acordo com o (INMET).