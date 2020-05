Mudanças da EMTU prejudicam passageiros de duas linhas de ônibus em Taboão da Serra

Por Allan dos Reis, na redação

Mudanças realizadas nesta terça-feira (26) pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos prejudicam centenas de passageiros de Taboão da Serra, que precisam se deslocar até a capital paulista. A EMTU justifica que tomou a decisão após o prefeito Bruno Covas (PSDB) revogar as portarias que permitiam diversas linhas de circularem em São Paulo.

A linha 029TRO Taboão da Serra (Jardim Monte Alegre) – São Paulo (Pinheiros) foi encerrada. Em 2017, a EMTU chegou a anunciar o encerramento desta linha, mas houve mobilização da classe política e a linha foi mantida. A alternativa é a linha 068, porém ela não vai atender moradores de vários bairros como Recanto dos Pássaros e a parte de cima do Jardim Monte Alegre, próximo ao Colégio Adventista.

A Linha 190TRO Taboão da Serra (Jardim São Judas Tadeu) – São Paulo (Metrô Conceição) teve seu percurso suprimido e agora vai apenas até o Metrô Butantã, mudando radicalmente seu itinerário como as Avenidas Bandeirantes e Cidade Jardim.

ABAIXO-ASSINADO

Moradores do Monte Alegre criaram abaixo-assinado e buscam assinaturas para tentar reverter a decisão da EMTU. Para assinar, BASTA CLICAR AQUI. “A linha 068 não nos contempla, está distante demandando mais gastos, especialmente num momento econômico tão delicado pelo qual atravessamos. Acrescentamos que essa linha é antiga, cinco décadas, os bairros se formaram em seu entorno, são dependentes dela, o itinerário passa por locais ermos e íngremes e a sua extinção significa que os usuários, trabalhadores e estudantes, que saem muito cedo e voltam muito tarde para suas casas estarão mais expostos as violências e dificuldades cotidianas”, afirma trecho do documento.