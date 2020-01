Mulher atropelada por assaltantes precisa de doação de sangue no HGP

Direto da redação

A mulher grávida que foi atropelada na fuga de bandidos, na manhã desta segunda-feira (13), em Taboão da Serra, está internada no Hospital Geral do Pirajussara, em estado grave. Familiares de Flaviana Lima estão fazendo uma campanha para doação de sangue.

Para os interessados em doar, basta comparecer ao hospital de segunda a sexta, das 07h às 12h30 ou de segunda a quinta no período da tarde das 14h às 16h. Portando documento com foto. Não é necessário ter o tipo sanguíneo compatível da moça. O HGP fará troca das doações com o Banco de Sangue de São Paulo para receber o compatível com Flaviana.

O Hospital Geral do Pirajussara fica localizado, na Avenida Ibirama, 1214, no Parque Industrial Daci, em Taboão da Serra.

O CASO: Na manhã desta segunda-feira (13), bandidos em fuga atropelaram uma mulher gravida, na alça de acesso do viaduto Paulo Ayres, em Taboão da Serra. A vítima foi levada ao Hospital Geral do Pirajussara e se encontra em estado grave.

Após roubo de um carro no centro de Taboão, assaltante foge pela Rodovia Régis Bittencourt. A ROMUCAM estava fazendo patrulhamento pela região e se deparou com os criminosos e iniciaram a fuga. Os homens perderam o controle do veículo e após atropelarem a vítima capotaram o carro, na Rua Giovana Motta, em Taboão da Serra.

Os assaltante foram socorridos e em seguida levados ao 1° Distrito Policial de Taboão da Serra