Mulher cai dentro de buraco na calçada no Sítio das Madres, em Taboão da Serra

Por Allan dos Reis, na redação

Uma mulher caiu dentro de um buraco na calçada da Rua Jocelina Celestina Pereira, esquina com a rua Neusa Dias de Souza, no Sítio das Madres, em Taboão da Serra. Os moradores chegaram a pegar escadas para auxiliar no resgate, mas tiveram que aguardar a chegada do Corpo de Bombeiros, que providenciou o resgate.

A mulher foi socorrida ao Pronto Socorro do Antena. O Taboão em Foco não conseguiu confirmar seu estado de saúde.

Alguns vídeos que circulam nas redes sociais mostram a mulher caída, aguardando socorro. Na narração, um morador afirma que o buraco estava aberto há pelo menos dois meses.