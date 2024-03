Mulher é presa em flagrante após amarrar filho de três anos na escada do prédio em Taboão da Serra

Direto da redação

Um menino de 3 anos foi encontrado com a mão amarrada no corrimão da escada do prédio onde mora, em Taboão da Serra. Na noite desta segunda-feira (11), ele foi resgatado por guardas civis, que foram até o endereço, no Jardim Roberto, após denúncia anônima.

Segundo a GCM, o menino foi amarrado pela própria mãe, que tem 22 anos e outros três filhos, e foi presa em flagrante. “Ela amarrou o menor porque ele estava brigando com outro irmão”, disse um guarda à Record TV.

Os guardas se depararam com o menino no escuro. “Avistamos a criança chorando e com uma mão amarrada no corrimão”, disse, contando que receberam também relatos de que ocorriam agressões frequentes às crianças. O Conselho Tutelar foi acionado.

A mulher e o filho foram encaminhados ao 1º DP de Taboão da Serra. Os outros três filhos dela estão com a avó materna.