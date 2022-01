Mulher é presa suspeita de deixar filhos trancados e sem comida dentro de casa em Taboão

Direto da redação

No sábado (15), uma mulher, de 35 anos, foi presa suspeita de ter deixado os dois filhos, de 4 e 5, trancados em casa por mais de 12 horas e sem comida. O caso ocorreu na avenida Laurita Ortega Mari, em Taboão da Serra (SP). As informações são do R7.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada pelos vizinhos. Quando chegaram no local, os agentes constataram que as crianças estavam sozinhas e com fome. A equipe deu, por meio das grades do portão, dois pastéis e refrigerantes para as crianças.

Quando chegou na residência, a mãe autorizou a entrada dos agentes da GCM, que encontraram seringas e um cachimbo para o uso de crack na sala de estar do imóvel. Ao ser questionada, a mulher confessou que deixava os filhos sozinhos para usar entorpecentes.

O Conselho Tutelar foi acionado e as crianças, entregues aos familiares. O caso foi registrado no 1° Distrito Policial (DP) de Taboão da Serra.