Mulher fica ferida após ser atingida por tiros na Avenida Taboão da Serra

Direto da redação

Uma mulher foi baleada no fim da tarde desta sexta-feira (3) em um posto de combustíveis localizado na Avenida Taboão da Serra, próximo ao bairro Jardim São Judas, em Taboão da Serra.

De acordo com informações preliminares, dois homens em uma moto passaram pelo local e efetuaram disparos por volta das 16h20. Um dos tiros atingiu a funcionária do posto. Ainda não há confirmação se a ação foi uma tentativa de assalto ou se a vítima foi atingida por bala perdida.

A Polícia Militar assumiu a ocorrência e isolou a área. A vítima foi socorrida, mas o estado de saúde ainda não foi divulgado.

O caso deve ser registrado na delegacia da região.